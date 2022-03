Thomas Tuchel souhaite rester à Chelsea malgré la mise en vente du club

Chelsea s'apprête à vivre quelques jours mouvementés après la décision de Roman Abramovich de vendre le club. Même si quelques noms sont sortis dans la presse pour reprendre les Blues, il est pour le moment difficile de connaitre la politique qui sera mise en place par la nouvelle direction. Présent en conférence de presse, l'entraineur allemand Thomas Tuchel a indiqué qu'il était bien sur son banc et qu'il se voyait y continuer : «je n'ai aucun problème à rester ici. J'aime travailler en Premier League. J'aime être en Angleterre».

Présent en conférence de presse, l'ancien manager du PSG, qui est heureux à Londres, estime que l'incertitude occupe une place importante dans la vie d'un entraineur : «Chelsea, de mon point de vue, pour moi, est l'ajustement parfait et j'aime être ici. J'espère que cela continuera. Il y a de l'incertitude, mais n'est-ce pas toujours le cas pour un manager de football ? Je me suis entraîné à vivre avec ça à différents niveaux et ce n'est pas le cas ici. Mais je suis positif et j'espère que les choses se termineront bien.»