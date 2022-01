Les cadors européens s’arrachent Jonathan David !

La suite après cette publicité

Huitième du championnat de France avant de se déplacer à Brest, ce samedi à 17 heures, dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, le LOSC peut largement remercier Jonathan David (22 ans). Auteur de 12 des 30 buts inscrits par les Dogues en Ligue 1 cette saison, l'attaquant international canadien (24 sélections, 18 buts) confirme son éclosion express et semble parfaitement s'intégrer au collectif du club nordiste. Symbole de la confiance accordée par son coach Jocelyn Gourvennec, le natif d’Ottawa n'a manqué aucune rencontre dans l'élite et a largement contribué à la qualification des siens pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (3 buts en 6 rencontres).

Un rendement offensif impressionnant qui ne manque pas de taper dans l'œil de plusieurs écuries sur la scène européenne, qui plus est en ces temps de mercato hivernal. D'ores et déjà pisté par Arsenal, Liverpool, Manchester United ou encore le Real Madrid, le Canadien est également suivi de près par Barcelone, Chelsea et Tottenham selon les dernières informations révélées par The Sports Network. Que ce soit les Blaugranas, les Blues mais aussi les Spurs, tous se sont ainsi renseignés sur l’avenir immédiat de l'ancien buteur de La Gantoise.

Jonathan David ne manque pas de prétendants !

Actuellement à la deuxième année d’un contrat de cinq ans avec Lille, le média canadien précise malgré tout que le prolifique buteur de 22 ans ne chercherait pas à quitter les champions de France en titre lors de cette fenêtre hivernale. Pour autant, le principal intéressé pourrait, légitimement, afficher certaines envies de départ lors du prochain mercato estival, qui plus est en gardant un rythme aussi soutenu sur le front de l'attaque lilloise. Récemment interrogé à ce sujet, l’agent de Jonathan David, Nick Mavromaras, déclarait d'ailleurs à TSN que son protégé «bénéficierait d’un bon de sortie cet été». Précisons également que face à ces nombreuses convoitises, le numéro 9 du LOSC restait, toujours d'après TSN, «ouvert» à toutes les possibilités.

Dans le viseur des plus grands clubs d’Angleterre et d’Espagne, Jonathan David risque donc bel et bien d'enflammer les futurs échéances sur le marché des transferts. Si son départ représenterait alors une très grosse perte sur le plan sportif, les dirigeants lillois peuvent cependant espérer récupérer une belle somme, eux qui avaient déboursé pas moins de 27 millions d'euros pour s'attacher les services d'un joueur à qui il reste encore 3 ans de contrat. Ouvert à la discussion, son agent a toutefois rappelé récemment que «le projet et l'ambition» des potentiels prétendants resterait la condition principale d'une possible transaction. En attendant, l'atout numéro 1 du LOSC aura, face à Brest (17h), une nouvelle occasion de briller sous le maillot des Dogues, et ce pour le plus grand bonheur des supporters lillois. Reste désormais à savoir pour combien de temps le Stade Pierre-Mauroy pourra se régaler des éclats de son serial buteur.