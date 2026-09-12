Paris FC - OL : les compositions officielles

Le PFC et l’OL ont la première place dans le viseur. Après le nul de Monaco à Strasbourg (1-1), le Paris FC reçoit Lyon ce samedi soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 20h45). Le vainqueur de ce match sera assuré de grimper à la première place de Ligue 1 avant la rencontre de Lille ce dimanche.

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Après sa victoire au Vélodrome (3-2), Rosenior ne change rien dans son équipe, qui devrait être organisée en 4-2-3-1 avec Camara en position de latéral droit. Lopes et Lees-Melou enchaînent derrière un trio Kebbal-Pagis-Koleocho, aligné en soutien de Sinayoko. En face, les Lyonnais restent également avec les mêmes hommes. Nuamah et Openda devraient être positionnés en pointe devant Sulc. Bistrup, Morton et Tolisso forment toujours l’entrejeu, devant une défense où figurent notamment les recrues Athekamane et Bacher.

Les compositions :

Paris FC : Trapp - Camara, Chergui, Coppola, Traoré - Lopes, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Koleocho - Sinayoko.

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OL : Greif - Athekamane, Bacher, Niakhaté, Abner - Bistrup, Morton, Tolisso, Sulc - Nuamah, Openda.