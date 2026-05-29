Barça : Hansi Flick se réjouit de l’arrivée de Gordon

Dans quelques heures, Anthony Gordon devrait officiellement être un joueur du FC Barcelone. L’attaquant anglais est arrivé en Catalogne hier, pour le plus grand bonheur des fans, mais aussi du coach, Hansi Flick. Comme l’indique Sport, le coach allemand a été l’un des grands soutiens de l’opération bouclée en quelques jours. Sans réfléchir, car il est convaincu par les caractéristiques du joueur de Newcastle, Flick a déjà trouvé un renfort dans son schéma tactique et peut se projeter sur l’exercice 2026-27.

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En compagnie de Deco, directeur sportif blaugrana, le technicien de 61 ans est fier d’avoir réalisé une telle venue et accorde une grande confiance aux personnes qui l’entourent en interne. La source démontre également que Flick a apporté beaucoup d’admiration à la formation catalane pour avoir fait autant d’efforts dans ce dossier. Vainqueur de la Liga, le Barça vise donc la continuité avec l’Anglais et se penche activement sur les prochaines arrivées.