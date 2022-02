Ligue 1 : Saint-Etienne enchaîne et n'est plus dernier, Strasbourg peut croire au podium, Brest écrase Troyes

Après le nul de Monaco contre Lorient (0-0), la 24ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec une course au maintien toujours indécise. Après la belle victoire contre Montpellier (3-1), Saint-Etienne devait poursuivre sa belle série pour sortir de la zone rouge. Contre Clermont, les Verts ont pourtant eu beaucoup de mal à faire la différence. Et sur coup de pied arrêté, les Clermontois ont même surpris l'ASSE sur cette tête d'Hountondji, où Mangala était en retard (1-0, 39e).

Après la pause, le Clermont Foot dominait stérilement et ne parvenait pas à faire le break. Comme souvent ces dernières semaines, Sainté a trouvé de la ressource en fin de match. Décalé par Thioub, Camara se retrouvait dans la surface et ce dernier pouvait conclure du pointu droit pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 71e). Quelques instants plus tard, Kolodziejczak permettait aux Verts de s'imposer d'une belle tête croisée sur corner (2-1, 82e). Sainté n'est plus dernier et enchaîne un troisième succès de suite avant de recevoir Strasbourg. En revanche, Clermont (15e) replonge avant d'aller à Marseille.

Strasbourg revient à un point de Nice

Également à la lutte pour prendre ses distances avec la zone de la relégation, Troyes devait faire un résultat contre Brest. Mais là aussi, l'ESTAC a été en échec. La nouvelle recrue brestoise, Satriano, prêté par l'Inter Milan, a ouvert le score d'une belle reprise sur un service de Belaïli, l'autre renfort hivernal (1-0, 7e). Quelques instants plus tard, Satriano s'offrait déjà son premier doublé en reprenant un centre d'Honorat (2-0, 27e). La réduction du score avant la pause par Rami n'a rien changé (2-1, 45e+2), car Honorat permettait au SB29 de reprendre le large (3-1, 49e), avant de s'offrir un doublé (4-1, 67e). En fin de match, Mounié s'ajoutait à la liste des buteurs (5-1, 82e) et grimpe à la 12e place. Troyes (16e), revient à égalité de l'ASSE avant d'aller à Rennes.

Plus haut dans le classement, Strasbourg confirme encore son rôle d'outsider et peut même croire à son rêve le plus fou : se qualifier pour la Ligue des Champions. Malgré une partie soporifique sur la pelouse d'Angers, Gameiro a cloué le SCO sur place d'une superbe reprise de volée pour ouvrir le score (1-0, 11e). Après cela, le RCSA a tenu et reste à la quatrième place avec un petit point de retard sur Nice avant un déplacement à Saint-Etienne. Angers enchaîne une troisième défaite de suite et reste 13e avant d'aller à Nice. Enfin, Nantes (8e) s'est imposé contre Reims (14e) sur la plus petite des marges sur une belle frappe de Simon (1-0, 17e) avant de recevoir le PSG.

