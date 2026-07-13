Le Havre : Demba Ba recrute un de ses anciens joueurs à Dunkerque

À peine arrivé au Havre pour assumer la fonction de directeur sportif, Demba Ba s’est rapidement mis au travail. L’ancien dirigeant de Dunkerque est d’ailleurs allé enrôler un élément qu’il côtoyait dans le nord de la France. Il s’agit du défenseur central Vincent Sasso (35 ans), libre de tout contrat après deux ans passés à l’USLD.

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Sous les projecteurs : Vincent Sasso. 💡



L’expérimenté défenseur central s’engage chez les Ciel&Marine ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club Vincent. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/275y7ALCzf — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 13, 2026

«Auréolé d’une longue carrière à l’internationale, Vincent Sasso a performé au plus haut niveau dans de nombreux championnats européens. Formé au FC Nantes, club avec lequel il débuta en professionnel, le défenseur central a partagé la majeure partie de sa carrière entre le Portugal, où il remporta la Coupe de la Ligue avec Braga, et la Super League de Suisse. Des saisons pleines pour le natif de Saint-Cloud qui, il y a deux saisons, est revenu en France, plus précisément à l’USL Dunkerque. À 35 ans, fort de toute cette expérience, Vincent Sasso endosse donc les couleurs Ciel&Marine. Celui dont la qualité première est l’intelligence de jeu portera le numéro 23», annonce le club normand.