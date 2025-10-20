Un match de D1 Bolivienne se termine avec 7 cartons rouges

Drôle de rencontre que celle de la 20e journée de championnat bolivien opposant Blooming et Bolivar, deux clubs majeurs du pays. En effet, la rencontre a atteint des sommets de violence avec pas moins de 7 cartons rouges au cours de la partie remportée 2-1 par Bolivar.

Ainsi, l’arbitre Jordi Aleman a exclu 4 joueurs de Blooming avec Uraezana (40e), Severiche (40e), Etchebarne (56e) et Duran (60e) tandis que Justiniano (40e), Catano (40e) et Batallini (44e) ont été exclu pour Bolivar. À noter que huit autres joueurs ont reçu un carton jaune.