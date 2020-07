Arsenal : William Saliba veut marcher sur les traces de Raphaël Varane

Recruté par Arsenal l'été dernier, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024, et prêté dans la foulée à son club formateur, l'AS Saint-Étienne, William Saliba va bientôt découvrir la Premier League et les enceintes anglaises. Faute d'accord entre les deux clubs, le défenseur central français ne pourra pas jouer le finale de Coupe de France contre le PSG vendredi soir (21h05, à suivre sur notre live commenté). Une mauvaise nouvelle pour l'international U20 français (1 sélection), qui espère bien sûr jouer d'autres finales, lui qui a plein d'objectifs.

«J'ai toujours eu le football en moi. Les gens avaient beau me prévenir que j'avais très peu de chances de passer pro, je n'ai jamais eu de plan B ou de plan C. Je restais focalisé sur mon rêve. Soit on fonce, soit on échoue. Maintenant que j'ai exaucé mon rêve de devenir professionnel, je veux faire comme Raphaël Varane, le meilleur défenseur français : continuer à franchir des paliers, jouer en équipe de France et gagner tous les titres possibles. C'est pour cette raison que je suis aussi déçu de ne pas pouvoir jouer cette finale. Car j'espère assister à un match avec un scénario fou et une victoire 2-1 de Saint-Étienne», a expliqué William Saliba, auteur de 17 apparitions cette saison, au quotidien L'Équipe.