Equipe de France : Le Graët fait le point sur l'avenir de Deschamps et conforte Benzema !

Qui dit trêve internationale dit intervention de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football a livré un entretien au Parisien pour évoquer les dossiers chauds du moment. A commencer par l'avenir de l'actuel sélectionneur Didier Deschamps. En poste depuis 2012, le technicien de 53 ans va-t-il rester au-delà de la Coupe du Monde 2022, date actuelle de la fin de son contrat ?

« Franchement, je ne sais pas. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit : « Noël, je veux rester ». À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai », répond Le Graët, qui ne changera pas d'avis et ne proposera pas de prolongation de contrat à Deschamps avant le début du Mondial.

Benzema n'a rien à craindre de la part de la FFF

D'ailleurs, après la déception du dernier Euro, le président de la FFF a fixé un objectif élevé, à savoir l'accès au dernier carré de la compétition. Deschamps sait donc à quoi ressemblera une très bonne Coupe du Monde. Avec sûrement Karim Benzema à la pointe de l'attaque, si l'on suit la logique des derniers rassemblements. A moins que les 10 mois de prison requis dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena (jugement rendu le 24 novembre prochain) représente une menace pour l'attaquant du Real Madrid.

« Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection, et Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire. Même s’il écope d’une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d’une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement », a assuré Noël Le Graët. Preuve du nouveau statut de Benzema en équipe de France.