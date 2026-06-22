Xavi : « Messi ? C’est le Michael Jordan du football »

Lionel Messi continue d’impressionner la planète foot à l’âge de 38 ans. En effet, l’attaquant de l’Inter Miami, auteur d’un triplé avec la sélection argentine contre l’Algérie (3-0), poursuit sa carrière hors norme en jouant sa sixième Coupe du Monde consécutive. Ses récentes performances ont d’ailleurs poussé son ancien coéquipier au FC Barcelone, Xavi Hernandez, à lui dédier plusieurs lignes dans The Athletic. « C’était très facile de jouer avec lui. Si tu ne sais pas combiner avec Messi, tu ne sais pas jouer au football, c’est aussi simple que ça. Quand tu fais une passe à Leo (Lionel Messi) il te la remet parfaitement » a-t-il indiqué au média britannique.

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Face à l’octuple Ballon d’Or, Xavi est clairement en admiration. Son talent et sa continuité font de lui un footballeur à part. « Aujourd’hui, ça m’émeut de le voir jouer. J’ai continué jusqu’à 39 ans, mais j’étais au Qatar et j’avais quitté la Roja depuis quelques années. Leo a cet âge maintenant et il n’a pas changé. Regardez sa façon de bouger ses pieds, ce petit pas rapide. N’importe qui d’autre aurait pris sa retraite après avoir remporté la Coupe du monde en 2022, mais c’est un compétiteur né ». D’après l’ancien milieu de terrain, les Argentins iront au bout sur le sol américain. « Je suis convaincu que l’Argentine atteindra les phases finales et que nous verrons le meilleur Messi de sa carrière. C’est le Michael Jordan du football. Je ne crois pas que nous reverrons un jour un joueur comme lui ». L’hommage de l’Espagnol est autant rayonnant que la prestation de la Pulga contre les Fennecs.