Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et comme souvent Harry Kane arrive en tête. Préservé contre Heidenheim (3-3) où il n’a joué qu’une mi-temps, l’attaquant anglais compte 33 buts en 29 matches.

La suite après cette publicité

Deuxième, Luis Suàrez se replace au classement et s’affirme comme le principal poursuivant du Bavarois. Le joueur du Sporting CP qui joue ce soir contre le Vitoria Guimarães reste sur un pion mercredi contre Tondela (2-2). Il affiche un solide bilan de 25 buts en 29 matches. C’est un peu mieux qu’Ayase Ueda qui a marqué autant, mais avec une rencontre de plus au compteur. L’attaquant japonais du Feyenoord est resté muet hier lors de la victoire du club de Rotterdam contre le Fortuna Sittard (2-1).

Igor Thiago en embuscade

Quatrième, Kylian Mbappé n’a pas pu progresser puisqu’il est blessé. L’attaquant français absent ce dimanche contre l’Espanyol de Barcelone (2-0) affiche ainsi 24 buts en 28 matches. Erling Haaland est lui au cinquième rang avec 24 buts en 32 matches. L’attaquant norvégien joue ce soir avec Manchester City contre Everton. Sixième, Paul Onuachu compte 22 buts en 28 matches. Le joueur de Trabzonspor n’a pas trouvé la faille ce samedi contre Göztepe (1-1). Igor Thiago arrive septième avec 22 buts en 35 matches. Le buteur brésilien de Brentford a marqué ce samedi face à West Ham (3-0).

La suite après cette publicité

Huitième, Vangelis Pavlidis n’a pas marqué avec Benfica ce samedi contre Famalicao (2-2) et reste ainsi bloqué avec 21 buts en 31 matches. Vedat Muriqi suit derrière au neuvième rang. Auteur de 21 buts en 33 matches avec Majorque, l’attaquant kosovar n’a pas marqué vendredi contre Girona (défaite 1-0). Enfin, Yanis Begraoui arrive en dixième position avec 20 buts en 32 matches. Le buteur marocain d’Estoril a marqué hier contre Braga (1-1).

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) arrive onzième avec 20 réalisations, mais il a disputé plus de minutes. Estéban Lepaul (Stade Rennais) et Anderson Talisca (Fenerbahçe) suivent avec 19 buts. C’est un peu mieux que Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Ayoub El Kaabi (Olympiakos) qui échouent aussi aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Tawanda Maswanhise (Motherwell) arrivent plus loin avec 17 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens