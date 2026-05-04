Le classement des top buteurs européens
La fin de saison se rapproche et les positions s’affinent au sein du classement des top buteurs européens. Les meilleurs attaquants du continent ont encore frappé.
Ce lundi, c’est déjà le vingt-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et comme souvent Harry Kane arrive en tête. Préservé contre Heidenheim (3-3) où il n’a joué qu’une mi-temps, l’attaquant anglais compte 33 buts en 29 matches.
Deuxième, Luis Suàrez se replace au classement et s’affirme comme le principal poursuivant du Bavarois. Le joueur du Sporting CP qui joue ce soir contre le Vitoria Guimarães reste sur un pion mercredi contre Tondela (2-2). Il affiche un solide bilan de 25 buts en 29 matches. C’est un peu mieux qu’Ayase Ueda qui a marqué autant, mais avec une rencontre de plus au compteur. L’attaquant japonais du Feyenoord est resté muet hier lors de la victoire du club de Rotterdam contre le Fortuna Sittard (2-1).
Igor Thiago en embuscade
Quatrième, Kylian Mbappé n’a pas pu progresser puisqu’il est blessé. L’attaquant français absent ce dimanche contre l’Espanyol de Barcelone (2-0) affiche ainsi 24 buts en 28 matches. Erling Haaland est lui au cinquième rang avec 24 buts en 32 matches. L’attaquant norvégien joue ce soir avec Manchester City contre Everton. Sixième, Paul Onuachu compte 22 buts en 28 matches. Le joueur de Trabzonspor n’a pas trouvé la faille ce samedi contre Göztepe (1-1). Igor Thiago arrive septième avec 22 buts en 35 matches. Le buteur brésilien de Brentford a marqué ce samedi face à West Ham (3-0).
Huitième, Vangelis Pavlidis n’a pas marqué avec Benfica ce samedi contre Famalicao (2-2) et reste ainsi bloqué avec 21 buts en 31 matches. Vedat Muriqi suit derrière au neuvième rang. Auteur de 21 buts en 33 matches avec Majorque, l’attaquant kosovar n’a pas marqué vendredi contre Girona (défaite 1-0). Enfin, Yanis Begraoui arrive en dixième position avec 20 buts en 32 matches. Le buteur marocain d’Estoril a marqué hier contre Braga (1-1).
Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) arrive onzième avec 20 réalisations, mais il a disputé plus de minutes. Estéban Lepaul (Stade Rennais) et Anderson Talisca (Fenerbahçe) suivent avec 19 buts. C’est un peu mieux que Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Ayoub El Kaabi (Olympiakos) qui échouent aussi aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Tawanda Maswanhise (Motherwell) arrivent plus loin avec 17 buts.
Le classement des tops buteurs européens
- Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 33 buts en 29 matches (2202 minutes disputées)
- Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 25 buts en 29 matches (2429 minutes disputées)
- Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 25 buts en 30 matches (2448 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 24 buts en 28 matches (2405 minutes disputées)
- Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 24 buts en 32 matches (2689 minutes disputées)
- Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) - 22 buts en 28 matches (2422 minutes disputées)
- Igor Thiago (24 ans/Brentford/Brésil) - 22 buts en 35 matches (3017 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 21 buts en 31 matches (2550 minutes disputées)
- Vedat Muriqi (32 ans/Majorque/Kosovo) - 21 buts en 33 matches (2777 minutes disputées)
- Yanis Begraoui (24 ans/Estoril/Maroc) - 20 buts en 32 matches (2546 minutes disputées)
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