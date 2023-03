Qualis Euro 2024 : Romelu Lukaku optimiste pour l’avenir de la Belgique

La suite après cette publicité

Grand artisan de la victoire de la Belgique sur la pelouse de la Suède (0-3) ce vendredi, Romelu Lukaku (auteur d’un triplé) a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs après de nombreuses critiques lors du dernier Mondial. Alors que les Belges débutent un nouveau cycle sur les ordres de Domenico Tedesco, l’attaquant de l’Inter Milan aura un rôle déterminant au sein de l’effectif des Diables Rouges. Ce dernier a commenté la victoire des siens au micro de la RTBF.

« C’est une victoire très importante. Il y a eu beaucoup de bruit en Belgique après le Mondial. C’était très négatif. Mais, aujourd’hui, c’est un nouveau départ pour notre pays. On a peu subi en deuxième, mais on l’a fait correctement et on marque les buts au bon moment. Les choix du coach sont payants et les joueurs ont saisi leur chance. Cette nouvelle génération a du potentiel, de l’envie et du courage. Ils sont comme nous à l’époque quand on a commencé. Cela promet pour la suite et ça pousse la Belgique a continué d’investir dans la formation ». Des propos qui vont donner du baume au cœur à ses jeunes coéquipiers.

