CdM 2022, EdF : Raphaël Varane répond à la polémique sur le brassard "One Love"

La suite après cette publicité

C'est un sujet qui revient régulièrement depuis le début de ce Mondial, à tel point que Noël Le Graët en a parlé pas plus tard que ce dimanche. Les joueurs doivent-ils manifester en faveur des droits de l'homme - via ce fameux brassard One Love notamment - ou doivent-ils rester concentrés sur le football ? Chacun aura son avis, alors que Varane a été interrogé à son sujet ce dimanche en conférence de presse.

« On a décidé de s'exprimer à travers une lettre, de passer à l'action avec le fonds de dotation de Génération 2018. On reste dans notre cadre, on est actifs. Sur les ONG, le temps que ça se mette en place, je pense qu'il y aura une action l'année prochaine. On est dans l'action. Vous serez tenus au courant », a lancé le taulier de la défense tricolore.