PSG : la soirée de tous les records contre le Bayer

Par Valentin Feuillette
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) @Maxppp
Leverkusen 2-7 PSG

La gifle infligée par le Paris Saint-Germain au Bayer Leverkusen (7-2) restera dans les annales du football européen. Le club allemand est devenu le premier de l’histoire de son pays à encaisser sept buts à domicile en Coupe d’Europe, un triste record qui illustre l’ampleur du naufrage vécu à la BayArena. Jamais, depuis sa création, le Werkself n’avait concédé une telle correction devant son public, signe d’une soirée cauchemardesque face à un adversaire nettement supérieur dans tous les compartiments du jeu.

De son côté, le PSG a inscrit son nom un peu plus haut dans les livres de la Ligue des champions. Avec sept buts marqués à l’extérieur, le club parisien a battu son propre record sur un match de C1, confirmant sa redoutable efficacité offensive. Le champion d’Europe en titre enchaîne les démonstrations et envoie un signal fort à la concurrence.

