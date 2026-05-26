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Sunderland : Eliezer Mayenda prêt à franchir un nouveau cap

Par Santi Aouna
1 min.
Eliezer Mayenda @Maxppp

Eliezer Mayenda devrait quitter Sunderland cet été. Auteur de prestations intéressantes ces deux dernières saisons, avec 2 buts en Premier League la saison dernière, l’attaquant international espoir espagnol sort d’un exercice solide, marqué par un rôle important dans la montée du club puis dans son retour réussi en Premier League, conclu par une qualification historique en Europa League.

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Ses performances et son parcours n’ont évidemment pas laissé insensibles plusieurs clubs européens ambitieux, qui surveillent désormais sa situation de très près avant l’ouverture du mercato estival. À seulement 21 ans, le joueur formé à Sochaux apparaît comme l’un des profils offensifs les plus suivis de la Premier League et pourrait combler un club désireux de se renforcer offensivement.

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