Ligue 1 : Strasbourg a refusé de déplacer son match contre Rennes

Suite aux nombreuses manifestations qui se dérouleront ce week-end partout en France, y compris dans la capitale, le choc entre le PSG et l’OL en Ligue 1 a officiellement été reporté à ce lundi (20h45). En conséquence, aucun match ne se jouera ce dimanche à 20h45. Pourtant, la LFP a tout fait pour décaler une des rencontres de cette 8e journée en prime time. Sollicité par la Ligue, Rennes avait donné son accord pour déplacer sa rencontre face à Strasbourg, initialement prévue à 17h15.

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De son côté, le RCSA a refusé. En conférence de presse, son entraîneur Hugo Oliveira en a expliqué les raisons, évoquant notamment des raisons liées à la logistique. « Il y a une chose très importante, c’est le respect des supporters. Si je suis un supporter et que je me rends à Rennes avant de travailler le lundi, c’est différent si le match est à 17h15 ou à 20h45. On a besoin de respecter les supporters. C’est une décision du club, tous ensemble. Une décision facile », a avancé le technicien portugais. La Ligue avait préalablement consulté l’AS Monaco et Lille afin de décaler l’affiche de ce dimanche 15h à 20h45. Si les Monégasques n’étaient pas opposés au report, les Dogues ont posé leur véto.