Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Ligue 1 : Strasbourg a refusé de déplacer son match contre Rennes

Par Kevin Massampu
1 min.
Hugo Oliveira @Maxppp
Rennes Strasbourg
winamax
1 1.72 N 4.10 2 3.65 1er pari remboursé

Suite aux nombreuses manifestations qui se dérouleront ce week-end partout en France, y compris dans la capitale, le choc entre le PSG et l’OL en Ligue 1 a officiellement été reporté à ce lundi (20h45). En conséquence, aucun match ne se jouera ce dimanche à 20h45. Pourtant, la LFP a tout fait pour décaler une des rencontres de cette 8e journée en prime time. Sollicité par la Ligue, Rennes avait donné son accord pour déplacer sa rencontre face à Strasbourg, initialement prévue à 17h15

La suite après cette publicité

De son côté, le RCSA a refusé. En conférence de presse, son entraîneur Hugo Oliveira en a expliqué les raisons, évoquant notamment des raisons liées à la logistique. « Il y a une chose très importante, c’est le respect des supporters. Si je suis un supporter et que je me rends à Rennes avant de travailler le lundi, c’est différent si le match est à 17h15 ou à 20h45. On a besoin de respecter les supporters. C’est une décision du club, tous ensemble. Une décision facile », a avancé le technicien portugais. La Ligue avait préalablement consulté l’AS Monaco et Lille afin de décaler l’affiche de ce dimanche 15h à 20h45. Si les Monégasques n’étaient pas opposés au report, les Dogues ont posé leur véto.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Hugo Oliveira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Hugo Oliveira Hugo Oliveira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier