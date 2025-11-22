Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Alavès s’incline à domicile face au Celta de Vigo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
celta @Maxppp
Alavés 0-1 Celta Vigo

Ce samedi, le Celta de Vigo se déplaçait sur la pelouse d’Alavès, au Stade de Mendizorroza, pour le compte de la 13e journée de Liga. Une rencontre entre deux équipes engluées dans le ventre mou et qui était assez anecdotique finalement. Et dans ce duel d’équipes moyennes, c’est Vigo qui a su faire la bonne opération.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Alavés
D
V
V
D
N
Celta Vigo
D
V
V
V
V

Dans un match équilibré, les Galiciens ont profité d’un penalty transformé par Iago Aspas pour aller chercher une victoire étriquée (0-1, 55e). Avec ce succès, le Celta se relance après son revers contre le Barça juste avant la trêve et grimpe à la 10e place. Alavès reste à la 12e position du classement du championnat espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Alavés
Celta Vigo

En savoir plus sur

Liga Liga
Alavés Logo Alavés
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier