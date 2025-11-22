Liga : Alavès s’incline à domicile face au Celta de Vigo

Ce samedi, le Celta de Vigo se déplaçait sur la pelouse d’Alavès, au Stade de Mendizorroza, pour le compte de la 13e journée de Liga. Une rencontre entre deux équipes engluées dans le ventre mou et qui était assez anecdotique finalement. Et dans ce duel d’équipes moyennes, c’est Vigo qui a su faire la bonne opération.

Série en cours Plus de statistiques Alavés D V V D N Celta Vigo D V V V V

Dans un match équilibré, les Galiciens ont profité d’un penalty transformé par Iago Aspas pour aller chercher une victoire étriquée (0-1, 55e). Avec ce succès, le Celta se relance après son revers contre le Barça juste avant la trêve et grimpe à la 10e place. Alavès reste à la 12e position du classement du championnat espagnol.