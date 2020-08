Le constat amer de Claude Puel sur le mercato de Saint-Etienne

Saint-Etienne va vivre un mercato très délicat. Malgré les arrivées de Yvan Neyou en prêt de Braga et d'Adil Aouchiche, qui était en fin de contrat aspirant au PSG, le club du Forez n'a pas les moyens de réaliser un transfert. L'entraîneur Claude Puel a regretté cette situation au micro de RMC ce lundi. D'après lui, les Verts sont handicapés par un effectif bien trop important. Ils doivent d'abord dégraisser pour libérer de la masse salariale et ensuite tenter d'attirer de nouveaux éléments qui amélioreront la qualité de l’effectif.

«On doit réduire le groupe d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue financier. Le club était dans un projet de résultats à court terme, mais il ne peut plus suivre financièrement ce projet. On est à la "diète", on se doit de réduire l’effectif pour éventuellement faire quelques retouches, sinon ça ne sera pas possible. C’est le challenge de l’intersaison, en sachant que le mercato finit début octobre. Ce n’est pas évident à gérer» se plaint Puel qui vit son 2e mercato avec Saint-Etienne.