Avant-match France-Allemagne : Joachim Löw tente de brouiller les pistes dans sa composition de départ

S'il y a bien un joueur allemand qui est prêt à recevoir l'attaque française, c'est Antonio Rüdiger. Le défenseur arrive en confiance après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et compte bien poursuivre sur sa lancée. Sa méthode à lui ? Mettre des coups, à l'instar de ce qu'il a pu infliger à Kevin de Bruyne en finale de C1. «Évidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt. »