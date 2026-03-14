Serie A : Naples renverse Lecce

Après le nul concédé par l’Inter Milan, la 29e journée de Serie A se poursuivait, ce samedi, avec une affiche entre Naples et Lecce. Troisièmes au coup d’envoi, les Napolitains ont finalement fait le travail pour revenir à une petite longueur de l’AC Milan.

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Malgré l’ouverture du score précoce de Siebert (0-1, 3e) pour les visiteurs, les pensionnaires du Diego Armando Maradona ont réagi juste après la pause grâce à Höjlund (1-1, 46e). Passeur décisif sur l’égalisation, Politano donnait l’avantage à Naples après l’heure de jeu (2-1, 67e).