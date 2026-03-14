Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Naples renverse Lecce

Par Josué Cassé
mctominay @Maxppp
Naples 2-1 Lecce

Après le nul concédé par l’Inter Milan, la 29e journée de Serie A se poursuivait, ce samedi, avec une affiche entre Naples et Lecce. Troisièmes au coup d’envoi, les Napolitains ont finalement fait le travail pour revenir à une petite longueur de l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Malgré l’ouverture du score précoce de Siebert (0-1, 3e) pour les visiteurs, les pensionnaires du Diego Armando Maradona ont réagi juste après la pause grâce à Höjlund (1-1, 46e). Passeur décisif sur l’égalisation, Politano donnait l’avantage à Naples après l’heure de jeu (2-1, 67e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier