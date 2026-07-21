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Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé a hâte de voir José Mourinho

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Meilleur buteur du Mondial 2026 (10 réalisations) et de toute l’histoire des Coupes du Monde, Kylian Mbappé a quitté les États-Unis et devrait rapidement filer en vacances.

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En attendant, El Chiringuito a filmé l’arrivée du joueur français à Madrid hier soir. Et quand un journaliste lui a demandé s’il avait hâte de voir José Mourinho, le Bondynois a répondu : « oui, oui ». Mais avant, un peu de repos bien mérité.

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