Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé a hâte de voir José Mourinho
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@Maxppp
Meilleur buteur du Mondial 2026 (10 réalisations) et de toute l’histoire des Coupes du Monde, Kylian Mbappé a quitté les États-Unis et devrait rapidement filer en vacances.
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🚨 IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv | MBAPPÉ, con GANAS de ver a MOURINHO— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026
📸 El francés acaba de aterrizar en Madrid.
🎥 @marcosbenito9 pic.twitter.com/onmdtOyhZc
En attendant, El Chiringuito a filmé l’arrivée du joueur français à Madrid hier soir. Et quand un journaliste lui a demandé s’il avait hâte de voir José Mourinho, le Bondynois a répondu : « oui, oui ». Mais avant, un peu de repos bien mérité.
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