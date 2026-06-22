PSG : Luis Enrique s’immisce dans le dossier Yan Diomandé

Luis Enrique s’est invité dans la bataille autour de Yan Diomandé, l’une des révélations de cette Coupe du Monde 2026. Alors que le PSG suit de près l’ailier ivoirien, Liverpool est déjà passé à l’action avec une première offre estimée à plus de 100 millions d’euros, immédiatement refusée par le RB Leipzig. Le club allemand n’a aucune intention de céder son joueur à bas prix, alors que sa valeur continue de grimper à une vitesse impressionnante.

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À seulement 19 ans, Diomandé affole les clubs par sa capacité à faire basculer un match à lui seul. Percutant, rapide et imprévisible dans ses prises de balle, il enchaîne les performances de haut niveau depuis le début du Mondial, confirmant tout le potentiel entrevu en Bundesliga. Luis Enrique s’est mêlé lui-même du dossier selon Sport, puisqu’en cas de départ de Bradley Barcola, le technicien espagnol aimerait recruter l’ailier ivoirien, dont le profil correspond totalement à sa philosophie de jeu. Affaire à suivre…