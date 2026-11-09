Équipe de France : les belles frappes de Cherki et Mbappé à l’entraînement des Bleus

Les Bleus ont poursuivi leur préparation à Clairefontaine ce lundi sous la direction de Zinédine Zidane et de son staff. Au programme, une séance rythmée avec plusieurs exercices devant le but. Kylian Mbappé, Rayan Cherki et Malo Gusto se sont particulièrement illustrés avec de belles frappes, offrant quelques séquences spectaculaires aux caméras présentes sur place.

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Dans une ambiance studieuse, mais détendue, les internationaux français ont pu retrouver leurs automatismes et travailler leurs sensations après leur arrivée au centre national. Les images de l’entraînement témoignent également de la qualité technique du groupe, avec plusieurs gestes de classe signés par les trois joueurs. De quoi donner un premier aperçu des belles dispositions offensives des Bleus sous les yeux de leur sélectionneur.