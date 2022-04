Le message d’Adrien Rabiot aux supporters de la Juventus

La suite après cette publicité

Interviewé par DAZN, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot est revenu sur ses trois premières saisons à Turin et a lancé un message aux tifosi de la Vieille Dame en expliquant qu'ils n'avaient jamais vu «le vrai Rabiot». Le Français de 27 ans a également reconnu qu’il n’avait pas été au niveau depuis son arrivée en Italie en 2019 notamment à cause d’un manque de régularité dans ses performances. « Peut-être que vous n'avez jamais vu le vrai Rabiot, peut-être que j'ai manqué de régularité. Je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain, mais c'est difficile de garder le même niveau à chaque match. Celui contre l'Inter et les matchs les plus récents ont été d'un haut niveau, mais c'est difficile de les répéter semaine après semaine », a expliqué l'ex-Parisien.

L’international tricolore a par ailleurs évoqué sa collaboration avec Massimmiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve. Le milieu de terrain trouve qu'il a progressé sous les ordres de l’Italien « Je me suis amélioré sous la direction de Massimiliano Allegri. Il veut gagner et développer les joueurs. Il me motive et c'est bien d'avoir un entraîneur qui vous met au défi. J'avais l'habitude de jouer en tant que numéro 10 quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'aime jouer en profondeur au milieu de terrain. Je suis un n°6 ou un n°8 », a déclaré l’ancien Parisien. Cette saison, Rabiot a disputé 41 matches avec la Juventus et délivré deux passes décisives.