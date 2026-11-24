Cristiano Ronaldo continue de faire l’objet d’une admiration impressionnante en Chine. Une statue de sept mètres à son effigie a été inaugurée à Shanghai, accompagnant l’ouverture d’un musée entièrement consacré à la légende portugaise. Un nouvel hommage XXL pour CR7, dont les fans pourront découvrir l’univers à travers une expérience immersive. Selon A Bola, l’espace s’étend sur 10 000 m² au premier étage du Shanghai No. 1 Shopping Center et propose dix espaces thématiques retraçant les grandes étapes de sa carrière. Des reproductions de son dortoir à l’académie du Sporting et des vestiaires d’Al-Nassr sont également présentées.

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Les admirateurs du quintuple Ballon d’or pourront aussi approcher quelques pièces particulièrement symboliques de sa collection personnelle. Son Ballon d’or remporté en 2008, plusieurs maillots portés ainsi que différentes paires de crampons sont exposés au public. De quoi permettre aux visiteurs de se plonger dans le parcours de l’ancien joueur du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus. Un hommage à la démesure de celui qui continue de fasciner bien au-delà des terrains.