Coupe du Monde 2026, Espagne : la vanne de Fabian Ruiz sur Michael Olise

Comme beaucoup de joueurs tricolores, Michael Olise a eu énormément de mal dès que l’adversité est un peu montée dans cette Coupe du Monde 2026. Contre l’Espagne, le joueur bavarois a rendu une copie particulièrement mauvaise, avec de nombreux ballons perdus, et n’ayant réussi à faire aucune différence.

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🪩 Se gritó, se bailó, se celebró…



¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/U2qtzlCLXA — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026

Et sur les images d’après-match publiées par la sélection espagnole, on voit Fabian Ruiz lancer à Marc Cucurella : « tu l’as mangé hein ! Sors-le de ta poche mon frère ». Il faut dire que le nouveau latéral du Real Madrid a encore été particulièrement impressionnant sur le plan défensif.