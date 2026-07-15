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Coupe du Monde 2026, Espagne : la vanne de Fabian Ruiz sur Michael Olise

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

Comme beaucoup de joueurs tricolores, Michael Olise a eu énormément de mal dès que l’adversité est un peu montée dans cette Coupe du Monde 2026. Contre l’Espagne, le joueur bavarois a rendu une copie particulièrement mauvaise, avec de nombreux ballons perdus, et n’ayant réussi à faire aucune différence.

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Et sur les images d’après-match publiées par la sélection espagnole, on voit Fabian Ruiz lancer à Marc Cucurella : « tu l’as mangé hein ! Sors-le de ta poche mon frère ». Il faut dire que le nouveau latéral du Real Madrid a encore été particulièrement impressionnant sur le plan défensif.

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