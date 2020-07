Rennes : les premiers mots de Martin Terrier

Rennes travaille, sur ce mercato estival sur de nombreuses pistes dont celle menant à Mohammed Salisu. Toutefois, le SRFC vient d'annoncer une nouvelle recrue ce lundi soir. En effet, les Bretons viennent de recruter l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Martin Terrier (23 ans) contre 12 millions d'euros plus trois de bonus. L'élément offensif, qui s'est engagé pour cinq années avec le club coaché par Julien Stéphan, a offert ses premiers mots.

« Je suis très heureux d’arriver à Rennes. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et de faire connaissance avec l’équipe. C’est une étape importante dans ma carrière. Le Stade Rennais F.C. est un club ambitieux qui grandit d’année en année. Il y a la possibilité de jouer la Champions' League cette saison, c’est important. Les objectifs sont de plus en plus élevés. J’espère que ça va bien se passer, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je connais pas mal de joueurs ici, je n’ai eu que des retours positifs. J’ai hâte de commencer avec ma nouvelle équipe et de montrer mon adresse rapidement devant le but » a-t-il ainsi déclaré sur le site du club breton.