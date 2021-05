adidas dévoile la Copa Mundial 21 Primeknit

Adidas allie le passé et le présent en dévoilant la Copa Mundial 21 Primeknit déjà portée İlkay Gündoğan à l'entrainement.

La Copa Mundial est un véritable monument du football, c'est même la paire de crampons la plus vendue de tous les temps et aujourd'hui, adidas la remet au goût du jour. Après avoir dévoilé la dernière génération de ce silo légendaire en février dernier avec la sortie de la Copa Sense qui est totalement révolutionnaire, l'équipementier allemand reprend la Copa Mundial 21 et son design plus classique pour y apporter une touche de modernité à travers l'apport de différentes technologies.

On retrouve donc les caractéristiques habituelles de la Copa Mundial sur ce nouveau modèle avec son cuir de kangourou haut de gamme, sa silhouette classique et la fameuse languette pliante. À cela vient s'ajouter une couche de Primeknit sur la partie supérieure de la chaussure. Cette technologie développée par adidas se trouve sous la forme d'un tissage très souple et résistant. Cette Copa Mundial est également fusionnée à la Copa Sense puisqu'elle reprend la plaque extérieure de la dernière génération du silo où l'on retrouve les crampons « SOFTSTUDS » faits d'un matériau plus souple et qui se plient lors du contact avec le ballon.

Ce modèle unique se présente dans un coloris original, s'éloignant des coloris du passé, avec un fond violet et du rose au niveau de la semelle extérieure, du talon et de la languette. Les trois bandes adidas sont blanches alors que l'on retrouve une touche de orange avec les inscriptions « Copa Mundial » et « adidas ». L'équipementier allemand a d'ailleurs pensé aux joueurs de futsal et aux joueurs de foot de rue sur bitume puisqu'un modèle se basant sur les mêmes caractéristiques leur a été dédié.

Ces deux modèles sont dores et déjà disponibles en édition limitée sur le store adidas.