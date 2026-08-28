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Mamadou Sarr prêté à la Real Sociedad

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mamadou Sarr face au PSG @Maxppp

Mamadou Sarr (20 ans) vivra cette saison du côté de la Real Sociedad. Revenu à Chelsea en janvier, l’international sénégalais avait un peu eu sa chance sous les ordres éphémères de Liam Rosenior. Il n’a pas convaincu et fait à nouveau l’objet d’un prêt.

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Cette fois direction le Pays Basque pour l’ancien Strasbourgois où il a de bonnes chances d’être titulaire. Il en profitera pour disputer la Ligue Europa. Il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat. À l’avenir, le joueur est déterminé à s’imposer chez les Blues.

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