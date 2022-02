Mercato : le Real Madrid tient déjà son deuxième nouveau visage pour la saison prochaine

Peu à peu, le Real Madrid commence à préparer la saison prochaine. Si Kylian Mbappé reste l'objectif numéro 1 de Florentino Pérez, qui est toujours fou du Bondynois, il y a aussi d'autres secteurs et postes à renforcer. Et tous ne pourront logiquement pas être des joueurs du calibre du Français. Ces derniers jours, la presse espagnole évoquait notamment le retour d'Alvaro Odriozola. Alors que son prêt à la Fiorentina se passe très bien, le latéral droit espagnol sera conservé dans l'effectif la saison prochaine.

Une décision qui fait de l'ancien de la Real Sociedad le premier "renfort" pour celui qui sera le coach du Real Madrid la saison prochaine. Et ce n'est pas tout, puisque ce lundi, le quotidien AS dévoile une deuxième "recrue" merengue pour l'exercice 2022/2023. Il s'agit du petit prodige nippon Take Kubo.

Une place va se libérer

Le joueur formé à La Masia du Barça est actuellement sur un troisième prêt depuis son arrivée à l'été 2020, et réalise des prestations plutôt convaincantes avec Majorque. Il faut dire que si ça ne tenait qu'aux Merengues, il aurait été intégré à l'équipe plus tôt, mais entre la concurrence et des soucis administratifs liés à un nombre trop important de joueurs extra-communautaires dans l'équipe, ça n'a pas été possible.

La saison prochaine, Takefusa Kubo devrait donc bien revêtir la tunique blanche sur la pelouse du Bernabéu. Vinicius Junior devrait obtenir la nationalité espagnole rapidement, ce qui libèrera une place d'extra-communautaire dans l'effectif et laisser sa place au Japonais. En revanche, Reinier lui devra encore attendre...