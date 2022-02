Bundesliga : Hoffenheim renverse Stuttgart

Actuel 4eme de Bundesliga, Hoffenheim avait l'occasion de se rapprocher nettement du top 3 en cas de victoire face à Stuttgart, 17eme, lors de 24eme journée. Et les hommes de Sebastian Hoeness ont renversé la rencontre dans les dernières secondes.

C'est bien Stuttgart qui avait ouvert le score grâce au Japonais Wataru Endo. Un but précieux pour une équipe actuellement relégable et qui cherchait à se sauver. Mais Hoffenheim finissait par égaliser dans les dernières minutes grâce à Christoph Baumgartner. Mieux encore, dans les ultimes minutes, le milieu autrichien inscrivait un second but pour offrir trois points précieux à son équipe.