Premier League : Liverpool renverse Norwich, Ziyech sauve Chelsea, Arsenal toujours plus proche du top 4

Quoi de mieux que de s'installer confortablement dans son canapé un samedi après-midi devant le football anglais, le tout en attendant le choc entre Manchester City et Tottenham à 18h30 ? Pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond, six matchs de Premier League se disputaient à 16 heures pour le compte de la 26ème journée. Avec notamment trois cadors du Royaume de Sa Majesté en action.

Liverpool reste dans la course au titre

Les Reds de Jürgen Klopp se font peur mais enchaînent après leur succès face à Norwich (3-1). Malgré les 7 changements effectués par rapport à l'équipe victorieuse à Milan contre l'Inter mercredi en C1 (première titularisation de la saison en PL pour Joe Gomez avec un trio offensif Mané-Salah-Diaz aligné), Liverpool a ronronné à Anfield. Dangereux (5e, 38e) et très actif, Tsimikas a offert le but de l'égalisation à Mané, auteur d'un joli retourné dans la surface (64e). Ce qui a eu le mérite de réveiller les Liverpuldiens. Trois minutes plus tard, Salah a profité d'un dégagement parfait d'Alisson pour donner l'avantage aux Reds (67e).

Diaz a ouvert son compteur but en Angleterre d'un joli piqué pour clôturer cette victoire de Liverpool (80e). Ce qui a réduit à néant les espoirs de l'avant-dernier de Premier League de réaliser un gros coup face au club de la Mersey. Avec de la réussite, Rashica, d'un tir contré par Matip, avait en effet trompé en premier la vigilance du portier brésilien (48e). Qu'importe, Liverpool enchaîne une 5ème victoire et reste dans la lutte au titre avec Man City.

Ziyech délivre Chelsea

Retour en terres londoniennes compliquées pour les champions du monde, courts vainqueurs sur la pelouse de Crystal Palace (1-0). Dans une rencontre globalement dominée par les hommes de Thomas Tuchel, Chelsea, avec Kanté et Sarr titulaires, ont eu du mal à faire craquer les joueurs de Patrick Vieira à Selhurst Park. À l'image d'un raté de Pulisic (9e), les Blues ont manqué de justesse dans le dernier geste, mais aussi d'inspiration, et peut-être de fraicheur.

Les Eagles ont aussi eux leurs opportunités (7e, 45e+1), et, s'ils pensaient se contenter d'un point, Ziyech est passé par là. Le Marocain, qui s'est d'abord logiquement vu refuser un but pour une position de hors-jeu de Lukaku au départ de l'action (75e), a inscrit le but de la victoire en reprenant un centre d'Alonso au second poteau (89e). Chelsea aligne un 3ème match sans défaite en championnat. Crystal Palace ne gagne de son côté plus depuis 6 matchs en Premier League.

Arsenal continue de rêver de C1

Arsenal confirme sa victoire arrachée à Wolverhampton le 10 février dernier. Les hommes de Mikel Arteta ont fait le job contre Brentford (2-1). La lumière est venue de Smith Rowe, de retour dans le XI pour pallier la suspension de Martinelli, à l'Emirates Stadium. Le meilleur buteur des Gunners en Premier League (9 buts) a encore fait parler la poudre en faisant la différence à l'issue d'un beau rush en solitaire (48e).

Pratiquement jamais inquiétés dans cette partie, les Gunners ont fait le break grâce à un autre de leurs "babies", Saka, encore très remuant (79e), alors que Nørgaard a réduit l'écart en toute fin de partie (90e+3). Une belle façon de concrétiser l'ultra-domination d'Arsenal, qui revient à un point de Manchester United, 4ème, avec deux matchs en moins. Oui, les supporters des Canonniers ont de quoi rêver jusqu'à la fin de la saison.

Everton rechute, victoires importantes de Watford et Burnley

Après sa victoire contre Leeds la semaine passée, Everton est retombée dans ses travers en s'inclinant sur la pelouse de Southampton (0-2). Enfin, Watford a glané trois points ô combien précieux à Birmingham, contre Aston Villa (1-0). Après avoir notamment vu Martinez réaliser une superbe parade pour le contrarier en première période (14e), Dennis a offert la victoire aux Hornets sur un service de Sarr (78e). Autre résultat important en bas de tableau, le Burnley d'un Cornet passeur a corrigé l'ordinaire solide Brighton (3-0).

Les résultats de 16h