Sami Khedira rebondit au Hertha Berlin

Après avoir signé en ce dernier jour de mercato Nemanja Radonjic (24 ans) en provenance de l'Olympique de Marseille, le Hertha Berlin vient d'annoncer l'arrivée de Sami Khedira. Le milieu offensif de 33 ans quitte la Juventus pour la Vieille Dame alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison.

Le vainqueur de la Ligue des Champions 2014 et de la Coupe du monde 2014 portera le numéro 28. «Le Hertha BSC s'est donné beaucoup de mal pour m'aider et me donne l'opportunité de revenir en Bundesliga. Je suis reconnaissant pour cela et honnêtement, je ne peux pas attendre le moment d'être sur le terrain avec le maillot bleu et blanc» a annoncé fièrement le joueur.