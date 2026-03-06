Ligue 1
OM : Paixão n’a pas fait exprès de marquer contre Toulouse
@Maxppp
Un nouveau but splendide après celui marqué face à l’OL le weekend précédent. Igor Paixão a refait parler la foudre face à Toulouse mercredi soir, pour redonner l’avantage à son équipe, avant l’égalisation toulousaine. Dans un angle ultra-fermé, il avait réussi à enrouler sa frappe. A moins que…
La suite après cette publicité
« En vérité j’ai essayé de centrer et j’ai été heureux car j’ai marqué », a-t-il révélé avec franchise, et avec le sourire, en conférence de presse ce vendredi. Volontaire ou non, ce but restera comme l’un des plus beaux de la saison olympienne.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer