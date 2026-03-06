OM : Paixão n’a pas fait exprès de marquer contre Toulouse

Un nouveau but splendide après celui marqué face à l’OL le weekend précédent. Igor Paixão a refait parler la foudre face à Toulouse mercredi soir, pour redonner l’avantage à son équipe, avant l’égalisation toulousaine. Dans un angle ultra-fermé, il avait réussi à enrouler sa frappe. A moins que…

« En vérité j’ai essayé de centrer et j’ai été heureux car j’ai marqué », a-t-il révélé avec franchise, et avec le sourire, en conférence de presse ce vendredi. Volontaire ou non, ce but restera comme l’un des plus beaux de la saison olympienne.