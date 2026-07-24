Le Real Madrid a changé d’avis sur Rodri après la Coupe du Monde

L’opération Rodri est bel et bien lancée du côté du Real Madrid ! En effet, The Athletic a confirmé les échos entendus depuis plusieurs jours sur un possible intérêt du club merengue pour le champion du Monde 2026. Élu meilleur joueur du Mondial remporté avec la Roja, le milieu de terrain de Manchester City a émerveillé les hauts placés du Real, en particulier Florentino Pérez et José Mourinho.

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Si son recrutement n’était initialement pas à l’ordre du jour, ses performances lors de cette Coupe du Monde outre-Atlantique ont fait changer d’avis les dirigeants du Real et, tout particulièrement, le président du Real Madrid. Longtemps contre la venue de Rodri, Florentino Pérez semble désormais emballé à l’idée de recruter le Ballon d’Or France Football 2024. Les Madrilènes sont même confiants quant à son arrivée, dès cet été. Manchester City, de son côté, espère toujours prolonger le joueur âgé de 30 ans, dont le contrat expirera en 2027.