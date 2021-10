OM-PSG : l'arbitre du Classique est connu

Cette semaine sent la Coupe d'Europe à plein nez, le PSG recevant par exemple le RB Leipzig ce mardi (21h, à suivre en direct commenté sur FM) en Ligue des Champions alors que l'OM se déplacera de son côté sur la pelouse de la Lazio à Rome jeudi (18h45) en Ligue Europa. Pourtant, beaucoup sont déjà focalisés sur le Classique de ce dimanche (20h45) entre Marseillais et Parisiens au stade Vélodrome. Les joueurs de Jorge Sampaoli rêvent de faire tomber les Rouge et Bleu et leur équipe de Galactique devant des supporters qui n'attendent que ça. Pour ce choc qui fermera la 11ème journée de Ligue 1, la LFP vient de révéler l'identité de l'arbitre chargé d'encadrer ce « Classico ».

Il s'agit de Benoît Bastien, qui a déjà arbitré à 6 reprises des rencontres entre l'OM et le PSG au cours de sa carrière débutée en 2011 en Ligue 1. Le natif d'Épinal n'a pas pour habitude de garder sa main dans sa poche et n'hésite pas à distribuer des cartons sur le terrain, à l'image du rouge sorti à l'encontre de Dimitri Payet le 7 février dernier lors de la victoire des Franciliens à Marseille (2-0). Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages, alors que Johan Hamel sera le 4ème officiel. Willy Delajod et Wilfried Bien seront eux les assistants vidéo de M. Bastien pour un match qui s'annonce électrique.