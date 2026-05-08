Lens - Nantes : les compositions officielles

Début de la 33e journée de Ligue 1, Lens reçoit Nantes à Bollaert. Les Lensois sont actuellement 2e du championnat, à six longueurs du leader parisien. Les Artésiens sont dans l’obligation de gagner ce soir pour rester dans la course au titre. En face, les Nantais sont 17e et dos au mur, un résultat autre qu’une victoire ce soir serait synonyme de relégation. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage opte pour un 3-4-2-1. Risser au but, Ganiou dans l’axe de la défense avec Baidoo et Sarr. Sima dans un surprenant rôle de piston avec Udol, Bulatovic et Haidara sont associés au milieu de terrain. Du côté du secteur offensif, Said et Fofana accompagnent Edouard. Chez les visiteurs, on démarre en 5-3-2. Lopes en dernier rempart, Awaziem, Radakovic et Cozza forment la charnière centrale, Guilbert et Acapandie pistons. On retrouve Lepenant et Sissoko dans l’entrejeu, Kaba en pointe haute. Enfin en attaque, c’est un duo composé de Ganago et Abline.

Les compositions

Lens :

Nantes :