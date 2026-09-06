Real Madrid : faut-il s’inquiéter pour Yan Diomandé ?

Après quatre journées de championnat, l’heure est au bilan du côté du Real Madrid. Les troupes de José Mourinho ont lancé leur saison avec trois victoires et une défaite, et des satisfactions, ainsi que des déceptions. Parmi les points positifs, on retrouve par exemple le niveau de certains joueurs comme Arda Güler, Dean Huijsen ou Jude Bellingham, ou l’attitude de l’équipe sans ballon, globalement plus impliquée et plus agressive à la récupération. Parmi les déceptions, on est obligé de citer le milieu de terrain, avec une saison encore, un certain manque de créativité à déplorer.

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S’il serait injuste de déjà qualifier Yan Diomandé de déception, force est de constater que son cas commence à poser question. Remplaçant et entré en jeu lors des quatre rencontres disputées jusqu’ici, l’ailier ivoirien n’a pas montré grand chose pour l’instant. Du moins, pas ce que les Merengues attendent d’un joueur qui a coûté 140 millions d’euros. Bien évidemment, il s’agit d’un jeune joueur, qui a besoin d’un temps d’adaptation à son nouveau club et à ses nouveaux coéquipiers, même s’il faut signaler qu’il connaît déjà Madrid et la Liga depuis son passage à Leganés, et n’est donc pas totalement dépaysé.

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Les opportunités vont venir

On voit d’ailleurs un Diomandé qui semble un peu jouer avec le frein à main, ne prenant que très peu de risque et d’initiative, jouant beaucoup la sécurité. Tout le contraire de ce pourquoi le Real Madrid l’a recruté, à savoir son profil de joueur capable de créer du déséquilibre très facilement et de mettre le feu dans la défense rivale à tout moment. Mais surtout, s’il semble impossible de l’imaginer prendre la place de Vinicius Jr sur le couloir gauche, son concurrent sur le côté droit de l’attaque n’est autre qu’Arda Güler, peut-être le meilleur joueur du début de saison côté merengue. José Mourinho n’a donc aucune raison de se passer des services du Truc, et Diomandé va devoir prendre son mal en patience. Difficile, pour l’instant, de l’imaginer démarrer un gros match.

Mais les opportunités vont venir. Le Real Madrid va faire face à un calendrier particulièrement intense dans les prochaines semaines, et sur l’ensemble de la saison de façon générale, avec la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey. On pense par exemple à ce retour de trêve internationale pendant lequel les Merengues vont enchaîner Villarreal, la Roma, Séville, le RB Leipzig et le Barça en deux petites semaines. Des rotations et des blessures sont donc à prévoir, et Yan Diomandé devrait avoir des occasions de se montrer, dans des rencontres d’un standing a priori inférieur. Ce qui n’est pas forcément plus mal, pour commencer. Les différentes absences face à l’Inter pourraient d’ailleurs lui ouvrir les portes du onze titulaire ce mardi, grâce à un concours de circonstances dont l’absence de Güler. Quoi qu’il en soit, quand les vraies opportunités arriveront, il faudra les saisir.