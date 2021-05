Premier League : Liverpool retrouve le sourire contre Southampton et ne renonce pas à la Ligue des Champions

Tout donner pour éviter la faute professionnelle. Tel était, au moment d'accueillir Southampton pour le compte de la 35ème journée de Premier League, l'état d'esprit des hommes d'un Jürgen Klopp leur ayant clairement mis la pression ces derniers jours en vue de la fin de saison et de l'objectif top 4 à atteindre afin de ne pas se retrouver sans Ligue des Champions en 2021-2022. D'autant plus que Liverpool était contraint d'empocher les trois points ce samedi à Anfield, où les Reds restaient sur 1 victoire lors des 10 derniers matchs avant cette rencontre, pour rester au contact de Chelsea, victorieux à Manchester City (2-1) tout en profitant du faux pas de Leicester, défait par Newcastle (2-4). Pour ce faire, le manager allemand des Liverpuldiens alignait son 4-3-3 habituel avec une charnière centrale Phillips-Williams, et un trio d'attaque Salah-Jota-Mané, laissant Firmino sur le banc. Son homologue et compatriote allemand Ralph Hasenhüttl, privé de son meilleur buteur Ings, mettait en place un 4-4-2 classique du côté des Saints, menés par leur capitaine Ward-Prowse ou encore Walcott, Tella et Adams.

Après un début de partie assez rythmée mais sans véritable occasion, Sadio Mané allumait la première mèche mais, dans la surface, envoyait une grosse frappe au-dessus de la cage des Saints (10e). Southampton parvenait à se rapprocher du but protégé par Alisson sans toutefois parvenir à inquiéter le portier brésilien, vigilant (16e). De leur côté, les Reds souhaitaient rapidement se rassurer. Mais ni Mohamed Salah, manquant son face-à-face contre Forster (18e), ni Nathaniel Phillips, de la tête (19e), ne faisaient le geste juste, alors que Diogo Jota et Salah butaient encore sur le gardien de Southampton (25e) avant que Wijnaldum ne trouve le haut de sa transversale sur cette tête puissante (26e). En plein temps fort de Liverpool, les Saints, en contre, étaient tout proches d'ouvrir la marque mais Alisson s'imposait avec brio devant Adams puis Redmond (30e).

Le duo Salah-Mané décisif pour la première fois cette saison

Une occasion que peuvent ruminer les visiteurs. Sur l'action suivante, Salah envoyait une merveille de centre plongeant pour Mané, qui, au deuxième poteau, concluait de la tête à bout portant (1-0, 31e). Une connexion payante entre les deux attaquants pour la première fois de la saison. Cette ouverture du score mettait clairement un coup derrière la tête des hommes de Ralph Hasenhüttl, un fait qui n'échappaient pas aux Reds et à Salah, qui, après un nouveau numéro sur son côté droit, tergiversait trop pour faire le break (36e). Avant la pause, Tella ne mettait pas assez de puissance dans sa tête pour inquiéter Alisson (44e). Au retour des vestiaires, Liverpool repartait avec la même envie de tuer le match afin de s'éviter une nouvelle fin de partie crispée leur ayant tant fait défaut récemment, mais Forster confirmait devant Jota qu'il était dans un grand soir (50e). Puis, au fil des minutes de cette seconde période, le rythme de la rencontre se calmait.

Southampton reprenait peu à peu confiance dans le jeu et dans les intentions alors que le doute s'installait dans les têtes des Reds, à l'image de cette mauvaise relance d'Alisson le forçant à plonger pour conserver sa cage inviolée (77e). Après quelques situations chaudes des deux côtés par l'intermédiaire de Jota (78e), Salah (80e) et Mané (81e) pour les locaux et Obafemi (84e) pour les visiteurs, Thiago Alcantara scellaient définitivement la victoire des siens en trompant Forster d'une frappe placée à l'entrée de la surface, inscrivant au passage son premier but avec sa nouvelle équipe (2-0, 90e). Après deux nuls consécutifs en championnat, Liverpool (6ème, 57 points) reprend donc des couleurs grâce à ce succès et repasse devant Tottenham, battu à Leeds (1-3) un peu plus tôt dans la journée. A trois journées de la fin, les Reds, qui comptent un match en moins que les Spurs, Chelsea et Leicester, reviennent par la même occasion à six unités de la 4ème place désormais occupée par les Foxes. Southampton (16ème, 37 points) enchaîne une quatrième rencontre de rang en Premier League sans le moindre succès et confirme sa deuxième partie de saison très difficile après un départ canon. Les Saints ne devraient néanmoins pas être concernés par la course au maintien.

