Atlético Madrid : Antoine Griezmann veut remporter la Liga

Légende de l’équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde 2018 et culmine à 123 sélections, Antoine Griezmann veut encore et toujours gagner. Et en club, même s’il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’Atlético Madrid, Grizou est toujours à la recherche de sa première Liga alors qu’il a passé toute sa carrière de l’autre côté des Pyrénées entre le club madrilène, la Real Sociedad et le FC Barcelone.

Alors que les Colchoneros réalisent un bon début de saison et viennent de battre le Real Madrid sans difficulté (3-1), le natif de Mâcon se met alors à rêver. Pour le milieu offensif gaucher de 32 ans, l’Atleti peut et doit viser le titre comme il l’a confié à BeIN Sports : «On ira jusqu’au bout, jusqu’à la fin pour essayer d’arracher la Liga. On sait que ce sera difficile mais je pense qu’on a l’équipe pour. Il faudra gagner partout et dès jeudi aussi (sur le terrain d’Osasuna, ndlr).»