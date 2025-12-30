PSG : le message d’adieu à 2025 de Nasser Al-Khelaïfi

Le Paris Saint-Germain s’apprête à boucler une année 2025 légendaire pour le club. Après avoir fait une razzia aux Globe Soccer Awards, le club de la capitale ne cesse de célébrer l’incroyable sextuplé réalisé (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale). Au moment de dire au revoir à une année historique, le président Nasser Al-Khelaïfi a tenu à prendre la parole sur le site officiel des Rouge et bleu afin d’adresser un message aux supporters parisiens.

« Chers supporters, au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France - sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux. Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif :

Sur le terrain, où nos athlètes gagnent de la plus belle des manières, en incarnant des valeurs de détermination, de jeunesse et de collectif ;

En coulisses, où les staffs et l’ensemble des équipes du Club œuvrent chaque jour avec professionnalisme et passion ;

Et bien sûr en tribunes, où votre ferveur donne à nos équipes cet élan supplémentaire qui est bien souvent décisif.

Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe - des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous. Tous différents, et tous unis par la même passion. Je pense notamment à ceux pour qui le Paris Saint-Germain est l’engagement de toute une vie. À nos membres du programme Abonnés Historiques. À nos associations de supporters qui, grâce à leur énergie et leurs animations, transforment chaque rencontre en un moment d’intensité incomparable. À nos ambassadeurs Rouge & Bleu à l’autre bout du monde – plus de 180 clubs de supporters dans 92 pays. À ceux qui témoignent de leur fidélité en s’engageant dans le programme MyParis. Un seul chiffre pour illustrer votre soutien indéfectible : 175 matchs consécutifs à guichets fermés ont été disputés au Parc des Princes ! Aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026. »