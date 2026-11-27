PSG : la confidence de Vitinha à Luis Enrique
Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d’accueillir Lorient, Luis Enrique a partagé une confidence au sujet de Vitinha. Questionné sur la polyvalence de ses joueurs, le technicien espagnol en a profité pour dévoiler une discussion privée avec le milieu portugais : «il y a tout le temps des surprises et des joueurs dont tu ne penses pas qu’ils auraient pu jouer comme ça. Il y a un mois, par exemple, Vitinha m’a dit qu’il profitait quand il défendait», a ainsi révélé le coach parisien.
Une déclaration qui illustre l’état d’esprit du milieu de terrain portugais, devenu un élément essentiel du collectif parisien. Au-delà de ses qualités techniques et de son influence dans l’animation offensive, Vitinha semble également apprécier les efforts réalisés sans ballon. Une mentalité qui correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique, pour qui l’investissement défensif et le sens du collectif sont tout aussi importants que les qualités individuelles.
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