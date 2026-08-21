L’offre folle de DAZN pour suivre la Ligue 1 sur Ligue 1+ et la Liga !

C’est la reprise ! Après une belle coupure, et un Mondial 2026 pour occuper les esprits, la Ligue 1 fait son grand retour pour une saison 2026-2027 plus alléchante que jamais. Le mercato est passé par là, et de nombreuses équipes vont arriver armé de nouveautés. Si le PSG apparaît comme le grand favori, une fois de plus, il faudra voir qui arrive à lui contester au maximum sa suprématie. Sera-ce la confirmation du RC Lens, l’éclosion définitive du Stade Rennais, ou le retour en force des Olympiques, l’OL et l’OM ? Avec les retours du Mans et de Troyes dans l’élite, la bataille pour le maintien sera également l’un des enjeux majeurs, et il est toujours de bon ton de prendre des points dès le début de la saison. Une saison qui débutera par un OM-Strasbourg déjà très attendu dès le vendredi 21 août à 20h45. La première journée se conclura par une autre affiche, entre le PSG et Rennes.

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100% de la Ligue 1, avec tous les matches sur une seule et unique plateforme, c’est exclusivement sur Ligue 1+, pour sa deuxième année d’existence. Mais en couplant avec DAZN, vous bénéficiez d’un contenu encore plus conséquent et pas n’importe lequel. Car DAZN a récupéré les droits de la Liga et diffusera toutes les rencontres du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, entre autres. Sans parler de la Serie A, la Coupe d’Italie, la Coupe d’Espagne, l’Eredivisie, la Jupiler Pro League ou encore la Saudi Pro League, du basket, de la boxe, du kick-boxing.

Une offre à saisir de toute urgence

Et pour couronner le tout, DAZN dévoile une offre de lancement très attrayante, pour profiter de la Ligue 1 et de tout son catalogue. Du 3 août au 6 septembre inclus, le Bundle DAZN + Ligue 1+ est à 14,99€/mois pendant 3 mois, puis 22,99€/mois les 9 mois suivants (sur un engagement d’1 an, avec 2 connexions simultanées). Vous avez donc accès au meilleur du football français et européen ! Une offre particulièrement attractive. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, ce bundle DAZN + Ligue 1+ passe à 13,99€/mois (sans engagement, avec 1 connexion) ! Alors n’hésitez pas et foncez sur le Bundle DAZN + Ligue 1+ !

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Ainsi, en plus de la première journée de Ligue 1, grâce à cette offre, vous pourrez profiter, durant le même week-end, de la 2e journée de Liga, avec un Espanyol-Real Madrid ou un Elche-FC Barcelone, et de la 1ère journée de Serie A, avec les matches de l’Inter Milan, de la Juventus, de l’AC Milan et de toutes les écuries italiennes. Un rendez-vous à ne pas rater, pour le lancement d’une saison qui s’annonce grandiose.