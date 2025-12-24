Menu Rechercher
OL : John Textor réagit au prêt d’Endrick

Par Matthieu Margueritte
1 min.
John Textor président de l'OL @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a peut-être réalisé l’un des plus gros coups du mercato hivernal. En manque cruel d’attaquant, le club rhodanien a réussi à se faire prêter le buteur brésilien du Real Madrid, Endrick (19 ans). Une arrivée qui va coûter 1 M€ aux Gones (ce qui comprend la prise en charge d’une partie du salaire du joueur).

Pedro ★彡
Endrick foi anunciado hoje pelo Lyon e o Textor acabou de postar sobre.
Depuis hier, les réactions de Madrilènes, de Brésiliens ou d’amoureux de l’OL se succèdent pour souhaiter la bienvenue à l’international auriverde sur les bords du Rhône. Lui, en revanche, n’est pas forcément le plus populaire à Lyon, mais John Textor a lui aussi réagi sur son compte Instagram. « Une tradition de Lyon se poursuit. Allez l’OL », a écrit le patron d’Eagle.

