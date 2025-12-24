OL : John Textor réagit au prêt d’Endrick

L’Olympique Lyonnais a peut-être réalisé l’un des plus gros coups du mercato hivernal. En manque cruel d’attaquant, le club rhodanien a réussi à se faire prêter le buteur brésilien du Real Madrid, Endrick (19 ans). Une arrivée qui va coûter 1 M€ aux Gones (ce qui comprend la prise en charge d’une partie du salaire du joueur).

Depuis hier, les réactions de Madrilènes, de Brésiliens ou d’amoureux de l’OL se succèdent pour souhaiter la bienvenue à l’international auriverde sur les bords du Rhône. Lui, en revanche, n’est pas forcément le plus populaire à Lyon, mais John Textor a lui aussi réagi sur son compte Instagram. « Une tradition de Lyon se poursuit. Allez l’OL », a écrit le patron d’Eagle.