Le groupe du PSG contre Brest

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis Enrique, en conférence de presse. @Maxppp
Brest PSG
Après sa très belle victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen en milieu de semaine en Ligue des Champions (7-2), c’est le retour aux affaires courantes pour le PSG. Le club de la capitale se déplace du côté de Brest (ce samedi 17h) où il a bien l’intention de reprendre sa marche en avant en championnat. Les Parisiens restent sur deux matchs nuls de suite.

Paris Saint-Germain
Le groupe pour ce déplacement à Brest 👊

#SB29PSG I #Ligue1McDonalds
Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve tous les hommes en forme du moment. Ousmane Dembélé est bien là, lui qui est de retour depuis une semaine maintenant. En revanche, Joao Neves et Fabian Ruiz sont toujours absents mais l’Espagnol devrait être bientôt présent.

Ligue 1
PSG

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
