JT Foot Mercato : le Bayern Munich est serein avant d’affronter le PSG

Le Bayern est prêt à recevoir le PSG

Le PSG affronte le Bayern Munich mercredi soir. Le club allemand est sur un petit nuage depuis le début de l’année 2023, le PSG beaucoup moins, du coup les Bavarois sont très sereins et compte bien battre à nouveau les Parisiens. Les Bavarois ont pris l’ascendant sur le PSG en vue du match retour. Les joueurs de Julian Nagelsman sont déjà prêts à accueillir les joueurs parisiens à l’Allianz Arena. Pour preuve, Thomas Müller s’est déjà permis de lâcher une petite punchline contre Kylian Mbappé. Dans le numéro actuel de sa newsletter "Müller-Mail", la star du Bayern a écrit : «Quand Paris a fait entrer Mbappé, il a tout de suite prouvé sa qualité. Cependant, il ne faut pas le faire cuire plus chaud qu’il ne l’était réellement.» Donc, le KM7 ne lui fait pas extrêmement peur. D’ailleurs, d’après le média Bild, le coach du Bayern a un plan pour stopper Kylian Mbappé. Il va compter sur Josip Stanisic, qui a déjà réussi à stopper le Français en UEFA Nation League avec la Croatie. Et Yann Sommer se prépare à devenir un mur infranchissable face à Mbappé. Dans une interview accordée à Kicker, le portier suisse explique se préparer «extrêmement minutieusement» et «être très confiant». Enfin, il y a le come-back de Sadio Mané, qui met tout le monde d’aplomb à Munich. Le Sénégalais, qui n’avait pas pu être présent pour le match aller a lancé un avertissement au PSG : «Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l’un des plus grands au monde. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes : absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable».

Messi a une touche en Arabie Saoudite

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est l’objet de nombreuses convoitises. Un nouveau club est entré dans la danse pour recruter La Pulga. Ce vendredi, Marca révèle qu’après Al Hilal, un autre pensionnaire de Saudi Pro League s’est attaqué à Lionel Messi. Il s’agit d’Al Ittihad. L’écurie saoudienne serait disposée à lui offrir un salaire d’environ 90 millions d’euros par an. Ce qui est énorme mais peu quand on sait que Cristiano Ronaldo touche 200 millions d’euros par an. La balle est dans le camp du clan Messi, qui aurait déjà discuté avec les Saoudiens.

Umtiti plaît en Italie

Le Barça n’est pas contre vendre Samuel Umtiti l’été prochain pour récupérer quelques liquidités. Depuis quelques jours on parle de lui du côté de l’AC Milan, mais maintenant, c’est l’Inter qui serait sur le coup. AS révèle que les Nerazzurri sont charmés par le joueur formé par l’OL. C’est d’ailleurs son nom qui est cité le plus souvent dans les bureaux de la direction lombarde qui doit remplacer Milan Skriniar, qui va rejoindre libre le PSG cet été. Mais le recruter ne sera pas facile puisque Lecce, où il joue actuellement, veut le garder.