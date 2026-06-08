L’ASSE a trouvé son nouvel entraîneur !

L’AS Saint-Étienne a trouvé son nouveau coach. En effet, comme le rapporte L’Équipe ce lundi, un accord financier a été trouvé avec le club portugais d’Estoril pour racheter les deux dernières années de contrat de son entraîneur, Ian Cathro. Le technicien écossais de 39 ans s’engagera pour les deux prochaines saisons avec les Verts, succédant ainsi à Philippe Montanier qui arrivait en fin de bail et ne souhaitait pas poursuivre l’aventure en Ligue 2 après l’échec face à Nice en barrages d’accession à l’élite.

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Bien qu’il n’ait pas eu de carrière de joueur professionnel marquante, Cathro possède déjà une solide expérience européenne sur les bancs. Après avoir dirigé les Canarinhos d’Estoril pendant deux ans (les menant aux 8e et 10e places du championnat), l’ancien adjoint de Nuno Espirito Santo à Valence s’apprête à relever un nouveau défi dans le Forez, fort d’un vécu d’entraîneur forgé entre l’Écosse, l’Angleterre, l’Espagne et l’Arabie saoudite.