Monaco sur le point de boucler une vente surprise en Arabie saoudite

Milieu de terrain formé du côté de l’AS Monaco, le franco-sénégalais Pape Cabral (19 ans) pointe doucement sa tête avec l’équipe asémiste où il a disputé 6 matches pour le moment. Pape Cabral qui est considéré comme l’un des joueurs émergents du club monégasque pourrait toutefois plier bagage ces prochains jours. En effet, le club saoudien d’Al-Ahli a lancé les négociations pour le joueur selon L’Équipe.

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Si bien que le dossier est aujourd’hui bien avancé et qu’un accord pour le transfert pourrait rapidement tomber autour d’une somme de 10 millions d’euros. Après avoir vendu Saïmon Bouabré à NEOM pour la même somme il y a un an et George Ilenikhena à Al-Ittihad pour 33 millions d’euros l’été dernier, Monaco s’apprête à effectuer un nouveau joli coup dans le Golfe.