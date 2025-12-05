L’agent star Jorge Mendes frappe un grand coup et signe la future pépite du football mondial !

Le football portugais tient sa nouvelle pépite. Mateus Mide, le milieu offensif de 17 ans qui a brillé de mille feux lors du dernier Mondial U17 au Qatar, a non seulement mené la sélection nationale à la victoire, mais a également été élu meilleur joueur du tournoi. Une performance qui a logiquement attiré l’attention des plus grands… et des plus puissants. Selon les informations de la presse portugaise, Mateus Mide a visité ce mardi les installations de Gestifute, l’empire de l’agent mondialement reconnu Jorge Mendes, qui le représente. L’information a été confirmée visuellement : le joueur du FC Porto a posé aux côtés de l’agent, une photo partagée par le compte Instagram de Polaris Sports, la société qui gère les droits d’image des athlètes de Gestifute. Une mise en scène qui officialise ce partenariat majeur pour l’avenir du jeune espoir portugais. Accompagné de ses parents, le jeune créateur de 17 ans – fils de l’ancien joueur de futsal et actuel entraîneur de Leixões, Adriano Mide – scelle ainsi une alliance cruciale pour la suite de sa carrière, dans l’optique de suivre un parcours similaire à ses compatriotes de la maison tels que Vitinha, Bernardo Silva ou encore João Neves.

Si Mateus Mide est désormais dans l’orbite de Jorge Mendes, le FC Porto conserve une certaine sécurité. Le joueur est sous contrat avec les Dragões jusqu’en 2027, assorti d’une clause de libération fixée autour des 20 millions d’euros. Une somme qui, si elle ne découragera pas les plus grands clubs européens qui le surveillent, garantit une marge de manœuvre et une indemnité conséquente pour le club formateur.