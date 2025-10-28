Le Barça demande à Lamine Yamal d’annuler un événement promotionnel

Avant le Clasico déjà, le FC Barcelone souhaitait mettre des choses en place pour que Lamine Yamal soit moins sollicité dans sa vie de tous les jours. Les dernières péripéties de la star ont donné raison au club, qui va l’encadrer de manière plus stricte. Sauf qu’il ne faut pas brider le jeune joueur non plus, ou le froisser. Tout de même, les Culés ont eu le dernier mot sur un événement promotionnel ayant lieu ce mardi après-midi.

D’après El Chiringuito, Lamine Yamal a vu la direction lui demander d’annuler sa venue au lancement du nouveau téléphone d’une marque chinoise bien connue, dont il est un ambassadeur. La star a accepté cette requête, d’autant qu’il devait faire l’objet d’un point presse. «Trop tôt» juge le Barça, deux jours après le Clasico houleux et les propos tenus en amont. Il sera en revanche le protagoniste d’une interview avec le streameur français Amine m’a tué, qui doit être diffusée ce soir. La séquence a été enregistrée la semaine dernière.